Lazio-Bologna, dove seguire il match in tv

Archiviata l'ottimo successo ottenuto in Champions League contro il Bayern Monaco, la Lazio si prepara al prossimo importante match in programma domenica all'Olimpico con il Bologna. Una scontro diretto per la zona Champions, che si rivelerà sicuramente ostico visto il grande andamento stagionale della squadra di Thiago Motta. La partita sarà trasmessa sia su Dazn, dove potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console, sia su Sky nei canali dedicati.