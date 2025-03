Lazio-Udinese, Baroni a Sky: “Bella prestazione della squadra. Il percorso…”

La Lazio non va oltre al pari di fronte a un ottimo Udinese che, nel primo tempo, ha fatto vedere tutte le sue qualità. I biancocelesti non riescono a sfruttare l’occasione quarto posto: ai microfoni di Sky Sport ha parlato così Marco Baroni.

Stanchezza? La squadra ha fatto una bella prestazione contro una squadra che sta bene, ha corsa. Ci voleva questa prestazione, la partita è stata equilibrata, in alcune situazioni potevamo concretizzare di più ma la squadra si è spesa, ha tenuto fisicamente e mentalmente. I ragazzi erano delusi ma gli ho fatto i complimenti. Abbiamo tante partite ravvicinate ma la squadra è stata presente. Sono ragazzi giovani, vanno sostenuti e aiutati. Per vari motivi Dia è carico di partite. Noi abbiamo avuto assenze importanti, ora stanno rientrando i giocatori, siamo vicini al loro ritorno. Sono ragazzi giovani, non è facile arrivare alla Lazio, fare questo salto ma con la fiducia di tutti sono sicuro che ci daranno una grande mano. Ci hanno portato anche loro qui, dobbiamo sostenerli. Non siamo riusciti a dare il nostro ritmo, quando giochi così sotto queste squadre sono avvantaggiate. La squadra mi è piaciuta, ha tenuto, veniva dalla gara di Coppa in cui si è dovuta adattare. Ora c'è da riprendere le energie perché giovedì... è domani.