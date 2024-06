L'agente di Suslov: "Interesse della Lazio? Ci sono 7/8 club di livello che..."

Dopo aver ufficializzato Baroni, la Lazio può iniziare a muoversi sul mercato, che ufficialmente ha come data di partenza quella del 1º luglio ma le squadre sono già a lavoro, pronte a intavolare nuove trattative. Fabiani, oltre all'idea Dele-Bashiru, sta sondando diversi giocatori del Verona come Noslin e Cabal. Un altro nome interessante è quello di Tomas Suslov, trasferitosi dal Groningen nella rivoluzione del presidente Setti nel mercato di gennaio. Ai microfoni di TVPlay è intervenuto l'agente del calciatore, Michal Cierny, che ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito. Queste le sue parole

Molti club interessanti a lui come Lazio, Roma, Bologna e Atalanta? E’ giovane e talentuoso (classe 2002, ndr), ci sono 7-8 club di alto livello che lo seguono. Vedremo con il Verona il da farsi, lui sta molto bene in Serie A e vuole rimanere in Italia. Dopo l’Europeo vedremo concretamente, ora è concentrato per la manifestazione con la sua Nazionale