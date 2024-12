Lazio-Atalanta, i convocati biancocelesti: quante assenze per Baroni

Manca sempre meno a Lazio-Atalanta, il big-match di questa 18° giornata di Serie A Enilive in programma per questa sera alle 20:45.

Fraioli

Nella giornata di ieri la società bergamasca ha diramato i 24 convocati che prenderanno parte alla trasferta romana: recuperato Scalvini, out invece Retegui e, un po' a sorpresa, Matteo Ruggeri, entrambi fermi per infortunio. Il laterale difensivo è alla prese con un forte dolore all'alluce del piede destro, e al suo posto giocherà con ogni probabilità il suo sostituto naturale: Zappacosta.

Convocati Lazio: quante assenze per Marco Baroni

Da pochi minuti anche la Lazio, attraverso un post su X, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Dea. Come già anticipato in questi giorni, Baroni perde pezzi: non saranno della partita Vecino, Noslin, Pedro e Manuel Lazzari. Il terzino ex Spal è stato l'ultimo in ordine di tempo a fermarsi, a causa di una riacutizzazione del dolore provocato da un pestone subito durante l'ultimo match contro il Lecce. Di seguito la lista dei 19 convocati biancocelesti:

I convocati di Marco Baroni per Lazio-Atalanta