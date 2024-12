Lazio-Atalanta | Occhio ai diffidati: ecco chi rischia di saltare il derby

Nel big match contro l'Atalanta di questa sera all'Olimpico di Roma ci sono ben due calciatori della Lazio ad essere a rischio per il derby capitolino, in programma per domenica 5 gennaio alle ore 20:45, gara che chiuderà il girone d'andata di Serie A per la squadra di Baroni. Nel caso in cui il direttore di gara di questa sera ammonisse uno dei due, o nella peggior delle ipotesi, entrambi i calciatori, scatterebbe la squalifica in automatico e di conseguenza l'assenza contro la Roma.

L'elenco dei calciatori diffidati della Lazio

A rischio squalifica contro la Roma sono Mario Gila e Gustav Isaksen, che in caso di ammonizione nella sfida casalinga contro la squadra di Gian Piero Gasperini, salterebbero il derby della Capitale. Sia il difensore spagnolo che l'esterno danese hanno infatti raggiuto quota quattro cartellini gialli, il quinto costerebbe loro l'automatica squalifica.

I diffidati in casa Roma

In casa Roma invece c'è un solo giocatore diffidato: Brian Cristante. La squadra di Claudio Ranieri sarà ospitata domani a San Siro dal Milan per la diciottesima giornata di campionato, una gara particolarmente insidiosa. Il centrocampista giallorosso è già da qualche tempo non disponibile causa infortunio, per cui è da valutare la sua presenza nella sfida di domani contro il Milan e anche nel derby.