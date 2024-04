Bruno Giordano ricorda il derby: “Botte in campo, ma ora siamo amici”

Bruno Giordano, in esclusiva e in vista del derby odierno, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport. Ovviamente il focus si basa sulla stracittadina, e sulle amicizie che potevano nascere tra giocatori delle opposte fazioni.

Le parole di Giordano

C’è una foto che ritrae al mare lei, il suo compagno di squadra Di Chiara e i romanisti Di Bartolomei e Bruno Conti. Sembrate quattro vecchi amici.

E lo eravamo. Quella foto fu scattata ad Anzio, dove io e Ago (Di Bartolomei, ndr) eravamo di casa, spesso ci raggiungeva Bruno (Conti, ndr) che è di Nettuno. E anche Di Chiara veniva da quelle parti. Io e Di Bartolomei ci conoscevamo sin da piccoli per via di uno zio amico di entrambe le famiglie

Oggi sarebbe uno scandalo.

Assurdo. Il calcio è una cosa seria, ma l’amicizia va oltre. All’epoca era normale e ciò non ci impediva di affrontarci in maniera rude in campo. Pensi che io e Ago cenammo insieme a Trastevere il giovedì prima del derby che poi finì 1-0 con un mio gol sotto la Nord

Facile dire che sia stato il suo derby più bello.

Già. Ma il merito fu di Felice Pulici che parò tutto. Sarebbe dovuta finire 4-1 per la Roma, invece vincemmo noi

Scorgendo i social, vediamo che anche oggi non disdegna le amicizie con i romanisti.

Sì, qualche settimana fa sono stato al compleanno di Nela. Sebino è un ragazzo straordinario, con lui l’amicizia è nata dopo. Ma già in campo c’era comunque grande rispetto. È stata una gran bella serata, anche perché ho avuto modo di incontrare amici che non vedevo da tempo, come Tancredi

Come sarà il derby di oggi

Difficile come sempre. Con l'aggiunta dell’incognita di due tecnici entrati in corsa. Daniele (De Rossi, ndr) sta facendo molto bene. Non mi sorprende. Ha giocato a grandi livelli, è un ragazzo intelligente e conosce alla perfezione l’ambiente. Tudor lo scopriremo strada facendo, è ancora presto per dare un giudizio. Ma mi sembra un allenatore molto interessante

Quali possono essere le mosse con cui proveranno a imporsi?