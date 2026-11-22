Primavera Live | Lazio-Milan 0-1: tanto nervosismo in campo
Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Milan qui su www.LazioPress.it
Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Milan qui su www.LazioPress.it
Torna in campo anche la Lazio Primavera dopo la sosta e la vittoria sul campo del Cagliari nella scorsa stagione. La squadra di Punzi, che occupa momentaneamente la 5° posizione ospita al Fersini di Formello il Milan.
Segui il Live scritto del match tra Lazio Primavera e Milan qui su www.LazioPress.it.
Le formazioni ufficiali
LAZIO U20: D'Alessio, Ciucci, Galassi, Santagostino, Pernaselci, Gatto, Zangari, Serra, Montano, Kovac, Ferrante.
A disp.: Quadrelli, Iovane, Battisti, Milillo, Trifelli, Mennea, Boccardelli, Elena, Morelli, Bagordo, Mecozzi.
All.: Francesco Punzi
MILAN U20: Catalano, Nolli, Tartaglia, Ibrahimovic, Geroli, Anastasio, Angelicchio, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse.
A disp.: Faccioli, Vechiu, Domnitei, Guglielmo, Dotta, Petrone, Mazzeo, Seedorf, Martini, Colombo, Calvani.
Il Live scritto del match
-
Occasione Lazio
Dal limite Serra va alla conclusione, palla troppo centrale facile presa per Catalano.
-
Sostituzione Milan
Fuori: Ibrahimovic
Dentro: Domnitei
-
Sostituzione Lazio
Fuori: Ferrante
Dentro: Elena
-
Ci prova il Milan
Anastasio dalla distanza va alla conclusione, parata facile per D'Alessio
-
Ritmi blandi
Gioco molto falloso in questo avvio di secondo tempo, pochissime sono state le occasioni da gol.
-
Inizia il secondo tempo
Al via gli ultimi 45' di gioco
-
Sostituzioni Lazio
Fuori: Zangari, Battisti
Dentro: Morelli, Bagordo
-
Fine primo tempo
Milan avanti 0-1 grazie al gol di Angelicchio dopo la prima frazione di gioco
-
Occasione Lazio
Bella costruzione della Lazio che libera Serra dal limite, che però calcia alto
-
Ammonizione Milan
Cartellino giallo per l'allenatore del Milan per proteste
-
Ammonizione Milan
Cartellino giallo per Cisse, trattenuta vistosa ai danni di Gatto che era andato via in velocità.
-
Ritmi ora più lenti
Il Milan prova a gestire il vantaggio, la Lazio fatica a creare pericoli
-
Gattuso e Zaccagni seguono la gara da bordocampo
-
Occasione Lazio
Serra prova la conclusione a giro dal limite dell'area, palla alta di un soffio
-
Occasione Lazio
Cross teso di Ferrante in area, per centimetri non ci arriva Gatto che avrebbe dovuto solo spingere il pallone in porta
-
Lazio in difficoltà
Momento complicato per i biancocelesti dopo il gol subito, sono tanti gli errori tecnici in uscita palla al piede
-
Gol Milan
Angelicchio sblocca il match con un colpo di testa su un cross partito dalla destra di Cisse.
-
Occasione Lazio
Santagostino trova un bel tracciante per Gatto che va al cross di prima intenzione. Sulla traiettoria arriva Ferrante che col piattone al volo non trova lo specchio della porta.
-
Fase di studio
Le due squadre si studiano a centrocampo senza per ora affondare il colpo
-
Inizia il match
Muove il primo pallone di gioco il Milan