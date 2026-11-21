Gudmundsson torna in Serie A nel 3-0 della Lazio sul Lecce

Il ritorno in campionato, poi una rete cancellata dal fuorigioco. Albert Gudmundsson ritrova il campo in Serie A nella vittoria della Lazio contro il Lecce e nel recupero arriva anche a superare Falcone. Un’azione che avrebbe completato il suo pomeriggio all’Olimpico, ma che non modifica il risultato: finisce 3-0, con la doppietta di Noslin e il pallonetto di Frattesi.



Per l’islandese resta il ritorno a disposizione di Gennaro Gattuso anche in una partita ufficiale. Dopo il percorso di recupero e il passaggio nell’amichevole durante la sosta, contro i salentini arriva uno spezzone nel finale.

Gudmundsson entra all’88’: il fuorigioco cancella il gol

Gattuso manda in campo Gudmundsson all’88’ al posto di Andrea Pinamonti, con la Lazio avanti di due reti.

Il gol annullato per fuorigioco e le tappe del recupero

Poco dopo Frattesi firma il terzo gol, mettendo definitivamente al sicuro il successo biancoceleste. Il minuto della sostituzione è confermato dal tabellino ufficiale della società.



Nel recupero l’islandese trova lo spazio alle spalle della difesa, evita Falcone e deposita il pallone in rete. La partenza in posizione di fuorigioco rende però vano il suo tentativo.



Prima del Lecce, Gudmundsson aveva già ritrovato minuti nell’amichevole del 14 novembre contro il Mgarr United.

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