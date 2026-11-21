Davide Frattesi ha segnato 27 gol in Serie A dalla sua prima stagione nel torneo, la 2021/22. Tra i centrocampisti italiani soltanto Lorenzo Pellegrini ha raggiunto la stessa cifra. Frattesi ha inoltre realizzato il suo primo gol da fuori area, secondo i dati riportati da Laziopress.it.

Frattesi e Pellegrini a quota 27 gol

Dalla stagione 2021/22, nessun centrocampista italiano ha segnato più di Frattesi in Serie A. Il suo totale di 27 reti è pari a quello di Lorenzo Pellegrini.

Il primo gol da fuori area

Per Frattesi è anche una novità nel modo di segnare: le precedenti 26 reti nel torneo erano arrivate tutte dall’interno dell’area. L’ultimo gol è il primo della sua carriera in Serie A realizzato da fuori.

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