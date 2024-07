Castrovilli alla Lazio, un'occasione di mercato per il centrocampo

Nel giro di poche ore la Lazio ha scelto la sua nuova pedina per il proprio centrocampo, inserendo da svincolato l'ex viola Gaetano Castrovilli: calciatore dalle rare doti tecniche che a inizio carriera aveva mostrato tutto il proprio potenziale, imbattendosi poi in gravi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento e la propria presenza in campo.

Il centrocampo a disposizione di Baroni

Sarà interessante capire come Marco Baroni sceglierà di mettere la Lazio in campo, considerando che con Castrovilli l'organico guadagna una mezzala di qualità, sempre sperando che le condizioni fisiche del calciatore possono consentirgli di essere più di una scommessa di mercato. In attesa di capire se sarà il 4-2-3-1 il modulo scelto dal tecnico ex Hellas, il 4-3-3 potrebbe essere una valida alternativa a sua disposizione, considerando che al momento manca la qualità di un numero dieci, che consentirebbe molto più agevolmente di attuare il 4-2-3-1.

Il calvario dell'ex viola

I guai seri per il centrocampista iniziano nella primavera del 2022, con l'infortunio che vede sfortunato protagonista il ginocchio sinistro: circa 250 giorni di assenza a causa di una lesione al legamento crociato anteriore, oltre che quello al legamento collaterale mediale e al menisco esterno. A seguito della lunga riabilitazione, Castrovilli torna in campo a gennaio 2023, quando dopo poche apparizioni e una lesione muscolare al polpaccio, riesce finalmente a trovare continuità a partire dal successivo febbraio. Saranno ventisei le presenze messe a referto al termine della stagione, con un finale che renderà il centrocampista di Canosa di Puglia un profilo interessante per il Bournemouth. E’ proprio nel corso della scorsa estate, che il club inglese chiude la trattativa con la Fiorentina, per un accordo economico che si aggirava attorno ai 14 milioni di euro tra parte fissa e bonus: il passaggio in Inghilterra saltò proprio a causa del mancato superamento delle visite mediche, che obbliga Castrovilli alla permanenza a Firenze, oltre che ad una nuova operazione al ginocchio. Subito l'operazione svolta dal noto Prof. Mariani, e la nuova stagione ricca di interrogativi in merito alle tempistiche del suo ritorno in campo. Torna tra i convocati di Vincenzo Italiano attorno ai primi di marzo, per poi trovare minuti a partire dalla trentatreesima giornata di Serie A. In una delle sei apparizioni che lo vede in campo, torna al gol contro l’Hellas di Marco Baroni, per poi mettere a referto due assist nelle due sfide con Cagliari e Atalanta.

Nel momento in cui la Lazio sembrava orientata a regalare il colpo Greenwood a tecnico e tifoseria, è arrivato da svincolato Gaetano Castrovilli. La speranza sarà quella di recuperare fisicamente il calciatore, per quella che rappresenta un’occasione di mercato, che ci si auspica possa pagare i dividendi sperati: sempre in attesa di un grande colpo, che tanto servirebbe ad una piazza che nel giro di un anno ha perso in ordine cronologico Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Luis Alberto e Ciro Immobile.