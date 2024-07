Lazio, il dott. Rodia sugli infortuni: "Ecco il punto su Nuno Tavares e Gila"

Ai micorofoni di Lazio Style Channel, il medico della Lazio Rodia ha fatto il punto sugli infortunati in rosa, parlando principalmente di Nuno Tavares e Gila.

"Sono rimasto positivamente colpito perché ho trovato un bell’ambiente considerando che per me è il nono anno ad Auronzo. Devo dire sono rimasto piacevolmente sorpreso dallo staff tecnico e dai ragazzi che hanno un atteggiamento molto propositivo e volenteroso".

"Ha lasciato il terreno di gioco per un risentimento sul flessore della coscia sinistra. Si è fermato a livello preventivo, lo stiamo monitorando da un punto di vista clinico perché non sono passate ancora 48 ore e poi procederemo ad eventuali accertamenti diagnostici. Adesso più che dire che ha avuto un risentimento non possiamo perché dobbiamo fare passare un tempo congruo per una diagnostica adeguata".