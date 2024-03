Dott. Rodia sugli infortunati: "Rovella prossimo al rientro". Su Provedel, Lazzari e Patric...

Al termine della gara tra Lazio e Juventus vinta dai biancocelesti allo scadere con il gol di Adam Marusic il medico della società Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: si è focalizzato sulla situazione legata agli infortunati: ha parlato anche di Rovella, cui è attesa il rientro da diverse settimane.

La situazione si sta regolarizzando. Rovella continua il suo percorso riabilitativo: siamo soddisfatti ed è prossimo al rientro in gruppo. Provedel procede nel migliore dei modi, farà dei controlli a inizio settimana ma siamo ottimisti sul suo recupero. Lazzari ha subito un fastidio al polpaccio durante l'ultimo allenamento. L'abbiamo fermato precauzionalmente e ripeteremo gli accertamenti per capire il recupero. Su Patric siamo contenti per il suo recupero e il suo rientro in campo. C'è questa vittoria da festeggiare ma noi rimaniamo con i piedi per terra.