Marusic a Dazn: “Uno dei gol più importanti della mia carriera. Spero che la vera Lazio…”

Al termine di Lazio-Juventus, il man of the match Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare questa vittoria al cardiopalma arrivata proprio grazie a un’inzuccata del montenegrino a pochi secondi dal termine della sfida.

Il classe 92’, visibilmente emozionato ed euforico, è stato intervistato da Diletta Leotta a bordocampo:

Complimenti, gol pazzesco al 93’, hai regalato questa vittoria vittoria, che cosa stai provando?

Grazie mille. Sì, è una vittoria molto importante per noi, con il nuovo allenatore. Abbiamo lavorato bene. Io sono tornato due giorni fa che sono stato in nazionale, ma i ragazzi hanno lavorato bene. Questa vittoria è molto importante per noi.

Che effetto ti fa ridere i tuoi compagni e l’Olimpico così? È il gol più bello della tua carriera?

Sicuramente, dopo quasi due anni ho segnato davanti ai nostri tifosi. Voglio ringraziarli perché oggi sono venuti in tanti e spero che vengano anche per tutte le altre partite, come sempre stanno con noi fino alla fine.

Che impatto ha avuto Tudor?

Con Tudor abbiamo lavorato bene, siamo entrati dal primo minuto con tanta voglia e determinazione per portare il risultato a casa. Alla fine lo abbiamo fatto e ho segnato questo gol, andiamo avanti.

Riaffronterete la Juve in pochi giorni in Coppa, poi il derby, vi giocate tutto?

In una settimana ci giochiamo praticamente tutto, c’è la Coppa e poi il derby contro la Roma, dobbiamo recuperare e dobbiamo preparare queste partite.

È tornata la Lazio?