Fazzini non convocato per la sfida al Venezia: il motivo

In vista della sfida in trasferta contro il Venezia, il tecnico dell'Empoli, D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa come di consueto per presentare la sfida delle 15:00 al Pier Luigi Penzo. In occasione della conferenza stampa, D'Aversa ha svelato che Jacopo Fazzini non sarebbe stato convocato dallo stesso tecnico a causa un calo di concentrazione mostrando “delle perplessità e non convinzione per la gara di domani contro il Venezia”. I

l centrocampista classe 2003 non avrebbe mostrato la convinzione e la concentrazione necessaria per la sfida contro i lagunari, probabilmente per la prospettiva di trasferirsi in una grande club, infatti Fazzini rappresenta uno protagonisti in questa finestra di mercato di gennaio.

Le parole del tecnico dell'Empoli

Jacopo non è convocato perché questa mattina e durante la settimana ha mostrato perplessità e non convinzione per la partita di domani. Per questo si è deciso con la società di non convocarlo, anche per sua stessa volontà. Per quanto mi riguarda, ho bisogno di calciatori che siano convinti per ottenere un risultato positivo a Venezia. Chiaro che questa decisione comporta una difficoltà numerica, ma nel girone di andata abbiamo dimostrato di poter sopperire.

Fazzini: le trattative tra Lazio e Napoli

Nonostante l'interesse dalla società biancoceleste, sembrerebbe che anche un altro club italiano abbia messo gli occhi sul centrocampista di D'Aversa e si tratterebbe proprio del Napoli di Antonio Conte. A seguito della prossima cessione di Michael Folorunsho alla Fiorentina, la società partenopea sarebbe infatti alla ricerca di un nuovo centrocampista e avrebbe individuato in Jacopo Fazzini il sostituto ideale, insieme anche a Cesare Casadei del Chelsea. Dal canto suo, la Lazio sta invece studiando una formula di pagamento dilazionata: prestito oneroso con diritto di riscatto tra due anni a 11 milioni, ma va ancora trovato l'accordo per le cifre con il club toscano.