Lazio, novità per Fazzini e un possibile colpo in difesa

La Lazio domenica si impegnerà in una difficile prestazione contro la Roma di mister Ranieri, una partita importantissima ed emozionante come il derby verrà giocata con il massimo della determinazione da entrambe le formazioni. Gennaio per la Lazio sarà un mese importante anche extra campo, per quel che concerne il mercato in cui la società dovrà particolarmente impegnarsi per rinforzare l’organico e metterlo nelle condizioni di continuare l’ottimo percorso raggiunto finora, il sempre maggior numero di impegni che prevede il calendario dei biancocelesti.

La Lazio su Fazzini: aggiornamenti

Uno dei nomi più caldi per questo calciomercato è sicuramente quello del giovane centrocampista Fazzini dell’Empoli, profilo a dir poco perfetto per le necessità della Lazio. Si tratta di un giovane promettente, che non occuperebbe la lista di Serie A, in ottica azzurra e che è desiderato per l’ambiente, anche ai tempi di mister Sarri. Come riporta il Messaggero, proprio in queste ultime ore, la società avrebbe stretto i margini di manovra per centrare il colpo. Contatti fitti ieri con l’Empoli per il prestito biennale, ma va colmata la distanza fra la domanda di Corsi, consistente in 15 milioni, e l’offerta di Lotito, non oltre i 12 sull’obbligo di riscatto. Per adesso sono stati ceduti Akpa Akpro al Monza (prestito secco fino a giugno, quando scadrà il suo contratto), e Gonzalez all’Atlas (con opzione di riscatto), con un risparmio di circa 1 milione di ingaggio sul bilancio. Considerando l’indice di liquidità bloccato la società può permettersi di prendere un rinforzo con la stessa formula o somma di stipendio tagliato. Non basta una fideiussione per sbloccare il mercato di gennaio. Il presidente dell’Empoli accetterà il titolo temporaneo gratuito solo se poi verrà ben pagato fra due anni (lo stesso Corsi ha parlato di un contatto con il Napoli proprio per il giovane centrocampista).

