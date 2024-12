Salta una panchina in Serie A: il comunicato ufficiale

Dopo il nono ko stagionale per il Monza, la società biancorossa ha deciso di sollevare dall'incarico l'ex difensore biancoceleste, Alessandro Nesta. La gara di ieri contro la Juventus, terminata per 2-1 a favore dei bianconeri, è stata fatale per l'ex Lazio che, in diciassette gare di Serie A disputate, ha conquistato solo 10 punti in classifica frutto di nove sconfitte, sette pareggi ed una sola vittoria.

Il comunicato del Monza

AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro.

Nesta esonerato: il possibile sostituto

Sebbene Galliani ha tentato di resistere il più possibile, da pochi minuti è arrivata l'ufficialità: Alessandro Nesta è stato esonerato. Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, a sostituire l'ex difensore biancoceleste sarebbe proprio Salvatore Bocchetti, unico nome in corsa. Bocchetti dovrà essere pronto a risollevare la situazione alquanto negativa dei biancorossi, il Monza è infatti attualmente ultimo nella classifica di Serie A con soli 10 punti. Già dalla prossima gara di campionato, i brianzoli dovranno affrontare per la diciottesima giornata di Serie A il Parma per una gara estremamente delicata.