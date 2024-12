Clamoroso fuorionda di D’Aversa: “Stasera disdico DAZN”. Ecco cosa è successo

Roberto D'Aversa è stato protagonista di un episodio inaspettato durante la diretta su DAZN. Dopo la sconfitta per 3-2 dell’Empoli contro l’Atalanta a Bergamo, l’allenatore era in collegamento per analizzare la partita. Tuttavia, un problema tecnico con l'audio ha reso impossibile la comunicazione bidirezionale. Con l'auricolare all’orecchio, D’Aversa cercava di dialogare con Fabio Bazzani, ma non riceveva alcun segnale. Il conduttore, per riempire il vuoto, ha spiegato: “Mister… mi sa che non ci sente… tra poco recuperiamo il collegamento”, mentre scorrevano immagini del match.

D’Aversa e il fuorionda a DAZN: cosa è successo in diretta

Quello che nessuno si aspettava era che il microfono di D’Aversa fosse ancora acceso. Senza rendersene conto, l’allenatore ha pronunciato parole che sono diventate subito virali: “Stasera potrei togliere l'abbonamento a DAZN… eh… ve lo dico”. La sua dichiarazione è stata percepita chiaramente, spiazzando sia il conduttore che gli spettatori. Dopo qualche secondo, il collegamento è stato ripristinato, e l'intervista è proseguita senza ulteriori problemi.

La reazione dell’allenatore dell’Empoli dopo il disguido tecnico

Nel post-partita, D’Aversa ha espresso la sua amarezza per il risultato, sottolineando come la squadra avesse mostrato carattere, ma fosse mancata in alcune fasi decisive. “Abbiamo dimostrato qualità, soprattutto nel primo gol nato da una rimessa laterale ben studiata – ha spiegato il tecnico –. Ma contro l’Atalanta serve maggiore malizia e concretezza”.

Un episodio che ha messo in evidenza non solo le difficoltà tecniche delle trasmissioni sportive, ma anche il lato umano degli allenatori, spesso sotto pressione sia in campo che davanti alle telecamere.

