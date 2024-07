AURONZO DAY 2 | Al vai la seduta mattutina: prima palestra poi esercitazioni tattiche

AGGIORNAMENTO 10:45 - In campo anche Dele-Bashiru, lavoro però differenziato per lui, impegnato nelle ripetute.

AGGIORNAMENTO 10:50 - Anche la squadra è scesa in campo. Porte sulla tre quarti e partitella a tre tocchi, si lavora principalmente sull'attacco.

Così divise le due squadre iniziali: Furlanetto; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Saná Fernandes; Castellanos.

Renzetti; Lazzari, Patric, Kamenovic, Fares; Basic, Cataldi; Tchaouna, Vecino, Cancellieri; Noslin.

Secondo giorno di lavoro ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Dopo l'allenamento di ieri pomeriggio, per oggi mister Baroni ha fissato due sedute di lavoro: la prima iniziata alle 10:30, la seconda in programma alle 17:30. C'è grande attesa sotto le Tre Cime di Lavaredo per Dele-Bashiru che ha raggiunto i compagni nella serata di ieri.

Inizia l'allenamento mattutino

I primi a scendere in campo questa mattina sono i portieri, che lavorano sotto lo sguardo attento di mister Vitti e del nuovo tecnico degli estremi difensori Lamberti. Insieme a Provedel e Mandas, anche Furlanetto e Renzetti della Primavera. Il resto della squadra ha iniziato a lavorare in palestra.