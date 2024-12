Jacopo Fazzini sempre più vicino alla Lazio: ecco tutti i dettagli del possibile colpo

La Lazio accelera per portare Jacopo Fazzini a Formello. Il giovane talento classe 2003 dell’Empoli, come riportato da Il Messaggero, è ormai il nome preferito per rinforzare il centrocampo biancoceleste. Il tecnico Baroni, che lo segue da oltre tre anni, è rimasto colpito dalle sue qualità e lo ritiene il profilo ideale per il suo gioco.

Jacopo Fazzini alla Lazio: un rinforzo per il centrocampo

L’urgenza nasce dalla necessità di sostituire Cataldi, passato alla Fiorentina senza un vero rimpiazzo, e dalle difficoltà incontrate da Vecino, attualmente fermo ai box. Rovella e Guendouzi sono costretti agli straordinari, mentre Castrovilli non ha ancora convinto: poche presenze e rendimento insufficiente lo relegano a opzione marginale.

Il direttore sportivo Fabiani ha avviato i contatti con l’Empoli per chiudere l’operazione: si parla di un prestito biennale con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di circa 15 milioni. La Lazio ha inizialmente proposto un prestito gratuito con pagamento dilazionato, ma l’Empoli punta a un prestito oneroso da 2-3 milioni subito. Nonostante le resistenze iniziali del club toscano, la Lazio ha superato la concorrenza di Napoli e Fiorentina e sembra pronta a concludere l’affare.

I dettagli della trattativa tra Lazio ed Empoli per Fazzini

Jacopo Fazzini, con le sue doti di palleggio, visione di gioco e duttilità, è considerato il rinforzo ideale per il centrocampo biancoceleste. Il suo status di Under 22 non richiederebbe alcuna esclusione dalla lista Serie A, un vantaggio strategico per il club.

Il giovane centrocampista ha un legame speciale con la Lazio: nelle giovanili dell’Empoli ha firmato assist e gol proprio contro i biancocelesti. In prima squadra dall’agosto 2022, Fazzini è diventato un pilastro del centrocampo empolese e ora attende il via libera per trasferirsi a Roma.

L’accordo tra i due club è vicino: Baroni potrebbe presto accogliere un rinforzo prezioso per affrontare la seconda parte della stagione con maggiore competitività.