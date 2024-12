Lazio, verso il derby: situazione infortunati

Due giorni di meritato relax per la Lazio dopo il pareggio contro l’Atalanta, ottenuto con una rosa ridotta all’osso: solo cinque riserve disponibili. Il tecnico Marco Baroni ha concesso un po’ di respiro alla squadra, che tornerà ad allenarsi domani a Formello per prepararsi al meglio a un inizio d’anno decisivo. Tutto ruota intorno al derby di gennaio, in programma il 5, un appuntamento cruciale per la stagione.

Lazio: Baroni prepara il derby di gennaio

L’obiettivo è ridurre al minimo le assenze. Buone notizie arrivano da Lazzari e Patric: secondo quanto riportato da Il Messaggero, il terzino, fermo contro l’Atalanta per un lieve affaticamento al polpaccio, sarà a disposizione; anche il difensore centrale, assente per sintomi influenzali nonostante la convocazione, è pronto a rientrare.

Infortuni Lazio: chi recupera e chi resta in dubbio

Resta invece complicata la situazione di Vecino, Pedro e Noslin. Quest’ultimo, ancora con le stampelle venerdì per proteggere la caviglia, difficilmente sarà recuperabile per sabato. Pedro dovrà aspettare tra il match contro il Como e quello con il Verona per tornare in campo, a causa di una lieve lesione al flessore della coscia destra. Vecino, infine, dovrà restare fermo ai box almeno fino a febbraio per un problema al quadricipite.

Baroni può però tirare un sospiro di sollievo: nessuna squalifica per Gila e Isaksen, che saranno regolarmente in campo per la stracittadina capitolina.