Briga non ci sta: "Gestione squallida e paradossale. Tutti si evolvono, noi invece…"

Già dopo il triplice fischio di Fabbri che ha sancito la vittoria (e salvezza) del Lecce contro la Lazio tutto lo Stadio Olimpico ha fischiato la squadra per aver concluso la stagione fuori dalle coppe europee. I social sono impazziti con hashtag che si sono rincorsi e comprensibili commenti di sdegno e amarezza. Nella serata di ieri era arrivato il commento di Tommaso Paradiso, noto cantante e schierato tifoso laziale, poco fa anche Briga ha voluto dire la sua sulla situazione che sta vivendo la sua amata Lazio.

Il cantante romano e tifosissimo della Lazio sfoga la sua amarezza per la deludente stagione della Lazio con un post sul proprio profilo X.

Di seguito le sue parole:

Gestione squallida e paradossale. Approssimativa e imbarazzante. Sotto ogni aspetto. Ss Lazio

Stagione iniziata con la presentazione della campagna abbonamenti fatta con l'intelligenza

artificiale che ritrae un mariachi con la chitarra proseguita con la protesi peniena del falconiere divulgata in mondovisione ed annessa cessazione del volo di Olympia, che non sono stati capaci di rimpiazzare. Nel frattempo viene pubblicato un video di celebrazione dei 125 anni con un coro che io personalmente in 36 anni non ho mai sentito cantare dal nostro pubblico, compriamo 3 giocatori che non giocano MAI, prendiamo 6 gol in casa, usciamo col Bodø Glimt, vinciamo 1 (una!) partita in casa in tutto il girone di ritorno e concludiamo questo capolavoro senza partecipazioni a coppe europee. La gestione di questa società è paradossale, squallida e crea imbarazzo. Oltre a mancare profondamente di rispetto alla gente che la Lazio la ama. Questo è solo un breve riassunto di ciò che è successo quest'anno, ma che accade da 20. Tutti si evolvono, noi siamo fermi al calcio moralizzato e didascalico.

Il tweet di Briga