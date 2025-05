Lazio, Piscedda: "Mi dispiace che Baroni sia stato tradito"

Ieri sera si è verificato un terribile scenario, infatti, in seguito alla caduta del club biancoceleste contro il Lecce e alla vittoria della Fiorentina a Udine , la Lazio è stata eliminata da tutte le competizioni europee, un risultato molto amaro che non si verificava dalla stagione 2015/2016. In merito al percorso delle aquile e all'incontro con il Lecce si è espresso l'opinionista Massimo Piscedda ai microfoni di Radio Laziale.

Piscedda a Radio Laziale

Sul girone di ritorno della Lazio

Nel girone di ritorno la Lazio è stata una pessima squadra, mi dispiace che l'allenatore sia stato tradito.

Sulla Conference League

Sono contento che la Lazio non faccia la Conference League, non è una competizione che mi piace.

Sulla sconfitta della Lazio contro il Lecce

Ieri è stata una bruttissima prestazione, hanno deluso 50000 persone, tra l'altro contro una squadra in dieci.

Sulla mancata qualificazione

La Lazio ha tantissimi limiti e non è una qualificazione in Conference a cambiare le cose.

