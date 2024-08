CdS | Lazio, Romagnoli riposa: Casale gioca

Alessio Romagnoli non ha partecipato all’allenamento di ieri a Formello, ma si tratta di un riposo precauzionale. A pochi giorni dal debutto in campionato e con Gila già assente, la sua assenza ha destato qualche preoccupazione, ma un giorno di riposo dovrebbe essere sufficiente per il rientro dell’ex capitano del Milan.

LA FORMAZIONE

Romagnoli dovrebbe comunque essere in campo contro il Venezia, affiancato da Casale al centro della difesa. Baroni sembra orientato verso un 4-3-3, anche se non esclude un 4-2-3-1 con gli stessi giocatori. Lazzari, Marusic e Pellegrini si contendono due posti sulle fasce, con Marusic probabilmente in panchina. Cataldi è favorito su Rovella per il ruolo di regista, mentre Guendouzi e Vecino sono in vantaggio su Castrovilli e Dele-Bashiru per completare il centrocampo. In attacco, Castellanos guiderà la linea, con Dia pronto a subentrare, supportato da Zaccagni a sinistra e uno tra Isaksen e Tchaouna a destra.

L'INFERMERIA

Rovella e Nuno Tavares, rientrati a Ferragosto, dovrebbero essere convocati per la partita contro il Venezia, insieme al nuovo acquisto Dia.