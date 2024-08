La Repubblica | La sfida di capitan Zaccagni: “Taty super, pronti a stupire”

Zaccagni si sente onorato di essere il capitano della Lazio, ma sottolinea che ci sono almeno altri sei o sette giocatori che potrebbero ricoprire quel ruolo. Domani, contro il Venezia, indosserà per la prima volta ufficialmente la fascia da capitano. L’eredità lasciata da Immobile è più leggera grazie al forte legame di amicizia tra i due:

«Ciro è stato molto felice quando gliel’ho detto e mi ha promesso che sarà sempre disponibile per aiutarmi».

La partita contro il Venezia sarà anche speciale per Zaccagni, che in passato ha giocato lì in prestito prima di emergere con il Verona e poi con la Lazio. Quest'anno ha grandi obiettivi, anche se preferisce non rivelarli. Sicuramente uno di questi è continuare a brillare con la Nazionale, soprattutto dopo il gol segnato alla Croazia che gli ha dato visibilità internazionale. Alla domanda su chi sarà la sorpresa della stagione, Zaccagni ha risposto sicuro:

«Castellanos farà una grande stagione quest'anno, soprattutto perché si sente più libero senza la concorrenza di Immobile».

Tuttavia, Castellanos dovrà comunque competere con Dia, il cui trasferimento alla Lazio dalla Salernitana è stato concluso a Ferragosto per un totale di 11 milioni, tra prestito e riscatto obbligatorio, più il prestito di Ruggeri. Dopo le visite mediche e la firma, si deciderà oggi chi escludere dalla lista della Serie A per fare spazio a Dia, probabilmente sfruttando l’assenza di Gila, fermo per un mese. A mercato chiuso, la situazione verrà rivalutata, con Hysaj probabile escluso.

Mercato in entrata, potrebbe non essere finito

La Lazio continua a lavorare sul fronte mercato per abbassare il prezzo di Folorunsho, richiesto dal Napoli per 15 milioni, cifra considerata troppo alta da Lotito. In uscita, Basic è corteggiato da Espanyol e Basaksehir, ma solo per un prestito, mentre l’Empoli ha fatto un sondaggio senza seguito. Anche Akpa Akpro interessa a diversi club, tra cui Monza, Hellas e lo stesso Empoli. Situazione bloccata invece per Fares e André Anderson. Infine, Cataldi, uno dei capitani menzionati da Zaccagni, è sul mercato, con Como e Torino interessati, quest’ultimo in caso di partenza di Ilic, su cui c’è lo Zenit.