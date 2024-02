FORMELLO - Vecino dovrebbe farcela per Torino: segnali incoraggianti da Zaccagni

Quest'oggi a Formello la Lazio è scesa in campo per continuare la preparazione in vista della sfida contro il Torino, che andrà in scena giovedì. Sono assenti Patric, Rovella e Vecino. Mentre per i primi due non dovrebbero esserci speranze, per l'uruguaiano la gara contro i granata potrebbe rappresentare un ritorno.

Presente Zaccagni, che ha dato dei segnali positivi, anche se molto probabilmente non ci sarà giovedì. Segnali incoraggianti per cui può sorridere il mister Maurizio Sarri, privato dell'esterno dallo scorso 14 gennaio nella gara vinta per 1-0 contro il Lecce, in cui andò a segno Felipe Anderson.