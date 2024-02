Il punto di Rodia sugli infortunati: "Zaccagni sta molto meglio. Con Rovella iniziato un percorso..."

Quest'oggi ai microfoni di Lazio Style è intervenuto il medico biancoceleste Fabio Rodia, che ha parlato della situazione infortuni. Queste le sue parole:

Su Zaccagni:

Zaccagni come abbiamo detto stava effettuando un buon percorso: questi ritardi sono arrivati dal fatto che il suo ritorno, anche per volontà sua, è stato forzato. Il derby, in particolare, e questo ha allungato i problemi. Nulla di particolare, ma i tempi si sono dilatati. Adesso lui sta molto meglio e lo stiamo progressivamente rimettendo in campo. Siamo cautamente ottimisti.

Su Rovella e la pubalgia:

Noi abbiamo approfittato di questa giornata di squalifica per intraprendere un percorso che sia il più possibile risolutivo per questo problema, che se trascurato può portare a dei tempi molto lunghi. Abbiamo intrapreso questo percorso e lo stiamo monitorando giorno per giorno per rimandarlo in campo. Bisogna intervenire prima che il problema divemta cronico, poiché ci sarebbe anche un aspetto chirurgico. La difficoltà è quello di intervenire con tempestività, sapendo anche che c'è un carico di partite più frequente. La prima cura, inoltre, è il riposo. Bisogna gestire questa. Il calciatore altrimenti, se sta troppo fermo, perde la forma tecnico-muscolare e si allungano i tempi.

Su Patric:

Ha avuto un trauma contusivo-distrattivo, e dopo qualche minuto ha alterato la corsa e ha sentito un fastidio anche sul pube e gli abbiamo interrotto la partita per far modo che non ci fossero cose più gravi. Non è stato molto fortunato.

Su Vecino: