Dopo la sconfitta per 0-1 contro la Lazio è intervenuto nel post-partita l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino. Queste le sue parole:

Dobbiamo essere soddisfatti del primo tempo per le occasioni create dove dovevamo con maggior lucidità andare in vantaggio. Nel secondo tempo siamo calati e l’aver giocato 3 giorni fa può essere significativo e la squadra ha subito le grandi qualità della Lazio. C’è rammarico, cerchiamo di archiviare e prendere le cose positive.

Ekuban? Sta giocando 3 partite dopo l’infortunio e non ha avuto tempo per allenarsi con continuità, sono felice per il suo primo tempo peccato che non è andato in gol. Dobbiamo mantenere l’attenzione alto, sul gol preso potevamo fare meglio. È stato un 3 contro 1 e c’era possibilità di passare la palla, ma un attaccante quando vede la porta tira, poteva tirare meglio ma anche fare un’altra scelta. Sono situazioni individuali, l’idea è di lasciarli libertà ma serve sfruttare queste occasioni.

Retegui? Come Ekuban viene da un periodo di stop, quando è rimasto in partita siamo stati pericolosi.

Morten è un giocatore incredibile a recuperare palloni. Stiamo lavorando per migliorarlo, dobbiamo lavorare nelle qualità tecniche.

La voglia di migliorarsi e finire nel modo migliore deve essere in noi, pensando partita dopo partita e raccogliendo i punti che dobbiamo raccogliere