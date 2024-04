Genoa-Lazio | Tudor nel post-partita: "Mi è piaciuto il secondo tempo. Contro la Juve possiamo ribaltarla. Guendouzi..."

La Lazio vince e si rilancia in classifica e ora mette pressione a tutte le squadre che la precedono. Dopo la vittoria contro il Genoa ha parlato nel post-partita Igor Tudor.

Tudor a Dazn Kamada in futuro? Spero di sì perché è un giocatore straordinario, ha fatto sempre grandi gare. È un lavoratore e un gran professionista, può ricoprire più ruoli. L’aspetto che le è piaciuto? Mi è piaciuto il secondo tempo, abbiamo cambiato qualcosa e abbiamo giocato solo noi. Nel primo eravamo contratti e pensierosi e nel secondo tempo ci siamo lasciati andare. È un bello stimolo per martedì la vittoria qui. Castellanos? Può fare meglio, è un giocatore forte, viene da una grande gara contro la Salernitana, davanti potevamo fare meglio non mi sono piaciuti nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo venuti fuori. Si può giocare meglio o peggio ma la mentalità ci deve essere sempre perché ti da il coraggio. Abbiamo lavorato tanto sotto questo aspetto, per giocatori sono cose nuove, ma stiamo accumulando sempre di più. Durante gli allenamenti aumentiamo l’intensità e vogliamo giocare nello spazio. È un lavoro continuo. Nella mia testa ragiono sempre che questa lazio sia lontana dalla mia idea perché tendo alla perfezione, che non esiste. Serve confermare le cose buono e migliorare quelle meno. Siamo sulla strada giusta, in campionato abbiamo vinto 3 delle ultime 4 e ora dobbiamo preparare al meglio la Juve. Guendouzi recupera sicuro per martedì, Ciro non lo so. Con Guendouzi i rapporti sono buoni, ha solo un problema al polpaccio. Luis Alberto? Ognuno fa le sue scelte, il club è sempre sopra tutti, noi faremo le celte giuste per il bene del club. Nella lazio ci sono sempre stati giocatori forti e sarà così anche il prossimo anno. Bisogna essere sempre positivi e serve trasmettere sempre fiducia. 2-0 è difficile ma si può ribaltare, servirà una partita eccezionale, noi ci proveremo

Il suo intervento a Lazio Style Radio

Sono veramente felice, un grande secondo tempo dove abbiamo accelerato. Complimenti ai ragazzi, siamo entrati troppo pensierosi, potevamo fare meglio nel primo tempo. Alla fine è arrivato un bel gol, una bella vittoria su un campo in cui hanno vinto in pochi".

"Le ultime sfide prima della fine del campionato? Si gioca sempre per i punti, c'è una grande motivazione, siamo lì, siamo in corsa. Dobbiamo pensare gara dopo gara. Ora ci prepariamo per questa coppa, dopodiché alla sfida casalinga contro il Verona".

"Felipe Anderson e Luis Alberto? Nel primo tempo l'hanno un po' sentita, nel secondo tempo sono usciti un po' come tutta la squadra ed è arrivata questa vittoria".

"La strada si decide all'inizio e poi si inizia a lavorare, non c'è mai un obiettivo raggiunto, ci sono su e giù, bisogna lavorare su ogni concetto di gioco. La gara della domenica è sempre frutto del lavoro della settimana".

"Juventus? Bisogna fare una grandissima partita, c'è un avversario forte e un risultato che non è a nostro favore, ma è il bello del calcio. Ci crediamo, ci proviamo, andremo lì con tutte le nostre forze e vedremo cosa accadrà".