CdS | La settimana cruciale: febbre da tifosi della Lazio

Buona la prima all’Olimpico, ma ora è tutto da scrivere con due trasferte complesse: prima l’andata in semifinale di coppa Italia contro la Juventus, poi il derby attendono la Lazio.

Il numero dei tifosi a Torino

Pur non giocando all’olimpico questa sera, i biancocelesti potranno ugualmente godere del supporto dei propri tifosi. Dei 2.099 posti del Settore Ospiti, a ieri sera (alle 19 si è conclusa ufficialmente la vendita) erano rimasti liberi circa 500, ciò significa che sarà quasi interamente pieno lo spicchio destinato ai tifosi in trasferra. Una presenza numerosa, insomma, in attesa poi del secondo round nella Capitale in programma il 23 aprile (e per il quale sono già stati venduti quasi 20.000 biglietti).

Laziali in trasferta

Derby in trasferta

Per la stracittadina è stato già assicurato il solito scenario delle grandi occasioni, con ben 60.000 spettatori, di cui circa 15.000 biancocelesti. Si faranno sentire, c'è da starne certi, così come è normale aspettarsi la solita suggestiva coreografia che contribuirà a rendere uno spettacolo unico questo incontro, capace di fare il giro del mondo grazie alla sua atmosfera, a prescindere dal risultato del campo.

Il Corriere dello Sport