Lazio-Genoa, la Serie A cambia la decisione: a Nuno Tavares viene assegnato...

La Lega Serie A cambia posizione

Dopo la partita Lazio-Genoa, avevamo riportato domenica sera la decisione iniziale di assegnare a Nuno Tavares solo l'assist per il gol di Vecino. Tuttavia, nonostante l’ultimo tocco prima dell'azione di Noslin fosse stato proprio del giocatore portoghese, quell'assist non gli era stato riconosciuto per la rete iniziale del match.

La nuova decisione

Dopo un’attenta revisione, la Lega ha modificato il report della partita contro il Genoa, attribuendo a Nuno Tavares il secondo assist. La classifica generale degli assist è stata aggiornata, portando il totale di Tavares a 7. Ora la graduatoria degli assist della Serie A è in linea con molti altri sistemi statistici, che avevano già attribuito entrambi i passaggi decisivi al portoghese. In sintesi, Nuno Tavares ha ora totalizzato sette assist: 2 contro Milan e Genoa, e 1 rispettivamente contro Fiorentina, Torino ed Empoli.