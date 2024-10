ESCLUSIVA | Turci (DAZN): "Baroni è sottovalutato. Vi racconto il siparietto con la Curva…"

Continua il bel percorso della Lazio che vince e convince macinando punti e inanellando buone prestazioni, domenica con il Genoa ne è stata la riprova con un netto 3-0 rifilato alla squadra di Gilardino che proietta momentaneamente i biancocelesti al quarto posto. Encomiabile sinora anche il cammino europeo che vede la Lazio a punteggio pieno con nove punti in tre gare. I giocatori in campo si divertono, sono uniti, sono gruppo, lottano, si sacrificano e trasmettono tutto ai tifosi: è questo il vero “segreto” della cura Baroni che sta entusiasmando tutti.

L'uomo del momento è proprio lui: Marco Baroni che ieri ha ricevuto anche i primi cori dalla Curva Nord. Per parlarci del tecnico biancoceleste e della vittoria contro il Genoa è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni Tommaso Turci, giornalista e telecronista per Dazn, che ieri ha visto la partita da bordocampo con occhi puntati sulle vicende delle due panchine.

Nella pagina successiva l'intervista a Tommaso Turci