Bayern Monaco-Lazio, da domani al via alla vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

Il primo atto tra Lazio e Bayern si è concluso. La squadra di Sarri, ieri sera, ha portato a termine una missione quasi impossibile, sconfiggendo i campioni di Germania in carica del Bayern Monaco per 1-0 grazie alla rete dagli 11 metri del capitano Ciro Immobile.

Ora, però, a determinare le sorti delle due compagini, sarà la partita di ritorno dell'Allianz Arena, in programma per martedì 5 marzo. Mantenere il vantaggio ottenuto sarà una sfida ancora più ardua, ma i biancocelesti dovranno dare tutto per compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa. Le possibilità di passare il turno restano comunque minime, ma Immobile e compagni, come ampiamente dimostrato, possono giocarsela alla pari con tutti: servirà una prestazione corale, giocata con il cuore e con un pizzico di sana follia.

Quest’oggi la società biancoceleste ha annunciato, attraverso il proprio sito web, che da domani prenderà il via la vendita dei tagliandi per la trasferta di Monaco. Di seguito il comunicato ufficiale:

“La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani, venerdì 16 febbraio, verranno messi in vendita i biglietti per la gara di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco del 5 marzo alle ore 21:00.

Queste le nuove modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti:

FASE 1:

Dalle ore 12:00 di venerdì 16 febbraio fino alle ore 24:00 di venerdì 23 febbraio

- Prenotazione pagata solo on line tramite il sito Vivaticket.

Sarà necessario inserire nella schermata di prenotazione i dati anagrafici, la mail, le date e le modalità di viaggio e il numero del documento che verrà utilizzato in trasferta.

FASE 2:

Dal 27 febbraio

Invio alla mail indicata nella prenotazione del biglietto/i in formato PDF da stampare, per accedere allo stadio Allianz Arena di Monaco e assistere alla partita.

Come da normativa vigente si potranno acquistare fino 4 biglietti per utente.

Prezzo Settore Ospiti:

€ 40*

Capienza 3.200 posti

*(al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%).

Nei prossimi giorni, comunicheremo i dettagli logistici del Meeting Point e come arrivare allo Stadio Allianz Arena di Monaco”.