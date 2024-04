Lazio-Verona, il curioso dato sui primi tempi delle ultime sfide

Quest'oggi in scena all'Olimpico Lazio-Hellas Verona, gara valida per la 34esima giornata di Serie A. La sfida arriva in un momento in cui i biancocelesti cercano dei punti importanti per l'Europa mentre il Verina ambisce a rimanere in Serie A.

Il curioso dato sui primi tempi

La sfida tra la Lazio e il Verona dalla stagione 2015/16, allo Stadio Olimpico, ha visto un totale di 20 gol segnati dalle due squadre. Di questi, però, solamente 6 sono arrivati nel primo tempo: 4 di questi nella stessa gara, il 3-3 del 2022, e 2 al 45esimo. Il resto dei gol, tutti nel secondo tempo. Il 5-2 del 2016 vide tutti i gol siglati nel secondo tempo ad eccezione di quello di Alessandro Matri arrivato allo scadere. Due anni dopo Ciro Immobile siglò la doppietta dopo un primo tempo di tentativi. Nel 2020, sfida che poteva valere 3 punti d'oro per i biancocelesti nella corsa al sogno scudetto, terminò 0-0 con Luis Alberto che andò vicino al gol in più di un'occasione. L'anno successivo arrivò la vittoria esterna del Verona con l'autogol di Lazzari allo scadere del primo tempo. Dopo il già citato 3-3 arrivò un altro 2-0 con rete siglata sempre da Immobile nel secondo tempo. La partita venne chiusa nei minuti finali da Luis Alberto.

Ancora niente primo tempo

Nella gara di questa sera entrambe le squadre hanno provato a insaccare: i biancocelesti hanno tenuto meglio il gioco a tratti, ma senza riuscire a sbloccare la gara. Ancora un primo tempo senza gol in un Lazio-Verona.