Marco Baroni è arrivato alla Lazio da soltanto pochi mesi, cinque se si considera il ritiro pre campionato tra Auronzo e Formello. Il suo grande lavoro è visibile agli occhi di tutti: per adesso la Lazio è seconda in classifica con 25 punti, ha solo un punto di distanza dal primo posto. In Europa League la musica è più o meno la stessa: prima posto in solitaria con 12 punti. Il nuovo allenatore della Lazio sta stupendo tutti in quella che si configura come la sua prima grande esperienza nel calcio nazionale. L’allenatore d’ex difensore italiano Leonardo Semplici ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Messaggero parlando proprio di Baroni. I due si conoscono da anni, originari dello stesso paese in provincia di Firenze (Tavernuzze), cresciuti insieme come vicini di casa e amici.

Nella prossima pagina l’intervista integrale di Semplici