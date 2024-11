CdS | Dopo Italia-Francia, Rovella e Guendouzi tornano compagni di squadra: il centrocampo biancoceleste si riunisce

Quest’anno la Lazio sta stupendo tutti così come i calciatori biancocelesti, due dei quali si sono sfidati in questa pausa delle Nazionali con le rispettive formazioni: Guendouzi e Rovella. I due riferimenti del centrocampo biancoceleste sono stati avversari sul campo per 90 minuti e si sono contesi la partita di domenica in Nations League (alla fine, vinta dai francesi per 1-3).

Il binomio Rovella-Guendouzi in questa nuova Lazio

I due sono diventati un vero e proprio riferimento per la squadra di baroni in quelli che sono i moduli 4-2-3-1 e 4-2-4, con, in mezzo, proprio i due centrocampisti. I due colpiscono non solo per la corsa, il recupero dei palloni, ma soprattutto per il carattere e la determinazione che trasmettono a tutti i reparti di gioco Baroni li attende a Roma per la preparazione contro il Bologna. Tutti si aspettano una grande prestazione da parte di Rovella e Guendouzi, proprio come hanno dimostrato con le rispettive Nazionali. Da alleati a rivali a centrocampo, la linea mediana di San Siro domenica si è tinta di biancoceleste, ma a fine partita, dopo diversi scontri di gioco, i due calciatori si sono riabbracciati e adesso sono pronti a fare ritorno a Formello per continuare a lavorare insieme per la Lazio.

