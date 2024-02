Fiorentina-Lazio, Luis Alberto all'intervallo: "Stiamo soffrendo, ma siamo stati bravi. Dobbiamo chiudere la partita"

Si è chiuso il primo tempo della sfida tra Fiorentina e Lazio. All'intervallo è in vantaggio la squadra biancoceleste di mister Maurizio Sarri. Il gol del momentaneo 0-1 porta la firma di Luis Alberto, servito da Matteo Guendouzi nell'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro Guida.

Prima di rientrare negli spogliatoi, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto proprio il numero 10 biancoceleste, Luis Alberto, per analizzare questa prima frazione andata in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze:

"Simile alla partita di Torino? Stiamo soffrendo anche un pochino di più, molto simile ma lo sapevamo, sappiamo che loro con questa formazione volevano fare bene nel primo tempo per andare in vantaggio. Siamo stati bravi, abbiamo avuto anche tanta fortuna, ma penso che negli ultimi cinque minuti abbiamo iniziato a fare bene in pressione, abbiamo creato due o tre occasioni in ripartenza. Adesso siamo in vantaggio, dobbiamo continuare. Nel secondo tempo ci sarà più spazio, loro proveranno a pareggiare e noi dobbiamo essere intelligenti, palleggiare, ma soprattutto chiudere la partita".