Verona-Lazio, Rovella: "Serve ritrovare sicurezze. Ibra? Si è subito..."

Prima della partita tra Verona e Lazio, negli spazi interni dello stadio Bentegodi, i microfoni di Lazio Style Channel hanno raccolto le dichiarazioni di Nicolò Rovella. Il centrocampista ha commentato la sfida, il momento attuale della squadra biancoceleste e l’arrivo del nuovo giocatore Ibrahimovic.

Serve la Lazio che abbiamo visto nel girone di andata, ritrovare le sicurezze, tornare a vincere e prendere i tre punti qui a Roma. Cosa chiedo al 2025? Chiedo di più per me, per la Lazio, è stato un buon anno ma abbiamo davanti partite importanti e dobbiamo fare meglio di prima. Dobbiamo aprire il 2025 con una vittoria.

Abbiamo avuto un calo dal punto di vista dei risultati, abbiamo avuto qualche assenza importante. Oggi abbiamo recuperato gran parte dei giocatori, è giusto che la Lazio torni ai livelli che ha dimostrato fino ad oggi. Guardiamo sempre partita per partita, come dice anche lo stesso mister, dobbiamo continuare come abbiamo fatto fino adesso, prima del derby. Dobbiamo riprendere il cammino che abbiamo lasciato per qualche partita e tornare di nuovo a vincere. Il Verona è sicuramente una squadra difficile da affrontare, come tutte le squadre di Serie A. Non ci sono mai partite semplici, sarà una partita tosta con un intensità molto alta. Dobbiamo farci trovare pronti e portare a casa tre punti.