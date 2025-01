Verona-Lazio | Baroni nel pre: "Partita delicata. Ora dobbiamo avere testa e convinzione"

Per la ventunesima giornata di Serie A la Lazio è pronta ad affrontare il Verona di Paolo Zanetti in un match particolarmente delicato per i biancocelesti, reduci dal pareggio casalingo contro il Como e dalla sconfitta nel derby capitolino contro la Roma. Nella gara di quest'oggi al Bentegodi di Verona la squadra dell'ex tecnico gialloblù, Marco Baroni, dovrà dimostrare il grande potenziale che ha mostrato da inizio stagione, cercando anche di recuperare i punti persi nelle ultime due sfide di campionato.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, a pochi minuti dall'inizio della gara tra Verona e Lazio.

Le dichiarazioni di Baroni a Sky

Io adesso sono andato soltanto nello spogliatoio. Per me il Verona è stata un'annata delicata, c'è la consapevolezza di aver dato sia io che il mio staff tutto quello che avevamo. Ma adesso si guarda alla mia squadra e sappiamo che è una partita delicata. In questi momenti ho visto il volto di una squadra che nelle difficoltà è rimasta forte senza mai mollare. C'è tanto lavoro ancora, sappiamo benissimo che il giorno di ritorno è ancora più complicato, ma il fatto di aver recuperato già qualche giocatore ci dà già qualche convinzione in più. Ora c'è bisogno di testa e convinzione.

Le parole del mister a Dazn

Se mi sento più sicuro avendo quasi tutti a disposizione? È chiaro che ci fa piacere però sicuramente le difficoltà che abbiamo avuto assenze numeriche mi hanno fatto vedere un volto positivo della squadrata sempre centrata. Avevamo necessità di recuperare, ci manca ancora qualcuno ma è un aspetto importante. Il nostro lavoro è stare sempre con la testa lì dentro”.

L’approccio? Non c’è niente di casuale nel calcio, c’è da migliorare in alcune aree e questa è una di quelle. La squadra deve trovare il ritmo, lavoriamo su questo e quando scende andiamo in difficoltà. La cosa importante è che la squadra non tralasci la sua identità, abbiamo girato da poco il giro di boa c’è ancora tanto lavoro. I ragazzi lo sanno, testa li dentro”.

Tornare a Verona? Piacevole, c’è la consapevolezza di tornare con persone con cui ho fatto qualcosa di importante ma soprattutto che abbiamo dato tutto sia io sia il mio staff”.