Infortunio Provedel, si allungano i tempi di recupero

Infortunio Provedel

Secondo quando riportato da Il Corriere dello Sport, sembrerebbero essersi allungati i tempi di recupero di Ivan Provedel: il portiere della Lazio aveva subito un infortunio nel finale di gara in casa contro l'Udinese. Aveva provato il miracolo avvenuto contro l'Atletico Madrid, ma in una sera in cui ha piovuto sul bagnato una forte distorsione lo ha costretto a star fuori per diverse gare.

Tempi più lunghi?

Non è infatti ancora riassorbita la distorsione arrivata nella serata che ha portato all'addio di Maurizio Sarri. Il recupero sembrava poterci essere contro il Genoa in programma il 19 aprile, ma non sarà così. Il portiere salterà, oltre al derby, la Salernitana e la gara con i Grifoni e il rischio è che possa essere out anche per la semifinale di ritorno in Coppa Italia.