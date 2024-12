Lazio-Atalanta, Castellanos cerca il bis contro la Dea

Castellanos, da promessa a perno dell’attacco biancoceleste



Il big match tra Lazio e Atalanta richiama ricordi speciali per Taty Castellanos. È proprio contro la Dea che, un anno fa, l'argentino ha segnato il suo primo gol con la maglia biancoceleste, esibendo per la prima volta la sua iconica Taty Mask. Quella notte dell’8 ottobre 2023 segna l’inizio della sua ascesa: da semplice sostituto di Immobile, Castellanos è oggi il fulcro dell’attacco di Baroni. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, l’argentino ha già superato i numeri dello scorso anno, con 9 gol complessivi tra Serie A (7) ed Europa League (2).

Una nuova sfida per scalare la classifica marcatori



Stasera Castellanos vuole replicare e confermarsi protagonista. Non ci sarà il confronto diretto con Retegui, assente, ma con Lookman, l'attaccante nigeriano dell’Atalanta che ha già segnato 9 reti in campionato. Dopo il gol contro il Lecce, Castellanos punta a ridurre il divario nella classifica marcatori e a confermare il suo stato di forma. In una partita d’alta classifica come questa, il duello a distanza con Lookman promette spettacolo e sarà uno dei temi caldi del match.