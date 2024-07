AURONZO DAY 9 | Seduta di lavoro mattutina: ecco Castrovilli e Zaccagni

Inizia il nono giorno di ritiro in quel di Auronzo.

I primi a scendere il campo, come di consueto, sono i portieri: Renzetti e Furlanetto si allenano a bordocampo, Provedel e Mandas in palestra.

Successivamente raggiungono il prato dello Zandegiacomo i nuovi arrivati Castrovilli e Zaccagni: i due italiani, al primo giorno di ritiro all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, iniziano un lavoro personalizzato e di conduzione palla accompagnati da Hysaj, Ruggeri e Milani. Prima un torello, dopodiché lavoro atletico, slalom e tiri in porta.

Il resto della squadra non è scesa in campo: seduta di scarico in palestra dopo l'amichevole di ieri contro il Trapani.