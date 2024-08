Corriere della Sera | Lazio, Dia già in campo ma stasera partirà dalla panchina

Si inizia. Boulaye Dia è presente e ha già partecipato agli allenamenti con i suoi nuovi compagni, ma inizierà dalla panchina. Baroni ha già in mente la prima formazione della Lazio per la stagione. Contro il Venezia, mancheranno Nuno Tavares e Gila.

La formazione

C’è interesse nel vedere quale modulo sceglierà il tecnico: l'unica certezza è la difesa a quattro (con Romagnoli come leader indiscusso), ma si potrebbe passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Nel primo caso, Castrovilli (o Noslin) potrebbe partire titolare, anche se Baroni sta valutando le sue condizioni fisiche, che non sono ancora al top. In alternativa, potrebbe optare per il vecchio modulo sarriano, con Vecino a fianco di Guendouzi e Rovella. È probabile che il riferimento di Baroni in conferenza stampa:

(«Dovrò fare delle valutazioni su qualcuno che è appena tornato. Finora abbiamo fatto molti cambi, dobbiamo gestire bene le risorse, e anche per le scelte iniziali dovrò fare delle valutazioni attente»)

fosse proprio relativo all'ex centrocampista della Fiorentina. In attacco, Castellanos dovrebbe essere titolare. Dia, invece, non giocherà più di qualche minuto (ieri la Lazio ha ufficializzato il prestito del classe 2004 Fabio Ruggeri alla Salernitana).