Lazio, gli auguri per Santo Stefano: chi sono gli eroi biancocelesti che portano questo nome?

La Lazio sabato sfiderà l’Atalanta in una partita ostica e difficile, sarà l’ultima sfida del 2024 proprio nel periodo delle vacanze natalizie. Il 2025 si aprirà con uno scontro altrettanto atteso e difficile, il derby in casa Roma. Sono settimane di grande impegno e sacrificio per il biancocelesti, dicembre è stato assoluto un mese particolare, caratterizzato dal doppio scontro con il Napoli, lo scontro europeo ad Amsterdam, il match contro l’Inter e la difficile trasferta di Lecce. Dopo un giorno di riposo da dedicare ai festeggiamenti natalizi, già oggi la squadra tornerà in campo a Formello per preparare i prossimi impegni e ritrovare concentrazione e determinazione in vista del fitto calendario che attende Baroni e i suoi ragazzi.

La Lazio celebra Santo Stefano e i suoi eroi

Nella giornata di oggi, 26 dicembre, Santo Stefano, la società bianco celeste, attraverso il proprio profilo Instagram, celebra questa giornata, ricordando alcuni degli eroi della storia della Lazio che portano questo importante e storico nome. Nel post celebrativo della Lazio figura, in primo piano, l’ex terzino Stephan Radu, nel giorno del suo addio alla Lazio alla fine della stagione 2022-2023, in assoluto una bandiera biancoceleste dal 2008 fino ad oggi, non più in campo ma sugli spalti, tra i tifosi. Spazio anche a Stefano Mauri, centrocampista alla Lazio dal 2006 al 2016 che ha collezionato 253 presenza e 42 goal con l’aquila sul petto e Stefano Fiore, in biancoceleste dal 2001 al 2004, centrocampista con 95 presenze e 17 goal

Il post della Lazio