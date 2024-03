WhoScored, la squadra della settimana di Serie A: presente un calciatore della Lazio | FOTO

Con il pareggio per 1-1 tra Inter e Napoli, nella serata di ieri si è conclusa la 29° giornata del campionato di Serie A. La Lazio, dopo tre sconfitte consecutive, in questo turno è tornata al successo, vincendo per 2-3 allo Stadio Benito Stirpe contro il Frosinone. Decisivi i gol di Mattia Zaccagni e Valentin “Taty” Castellanos, autore di una doppietta. Oltre a quella biancoceleste, in questa giornata di campionato hanno conquistato i tre punti anche il Bologna (0-1 in casa dell'Empoli), il Monza (1-0 in casa contro il Cagliari), il Torino (0-2 in trasferta con l'Udinese), il Lecce (0-1 contro la Salernitana), il Milan (uscito con un 1-3 in trasferta contro l'Hellas Verona) e la Roma (1-0 all'Olimpico con il Sassuolo). Due sono state le gare terminate in parità, ovvero Juventus-Genoa (0-0) ed appunto Inter-Napoli. Atalanta-Fiorentina invece è stata rinviata.

Come di consueto, dopo ogni giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, ha stilato la squadra della settimana di Serie A. Nella formazione per la 29° giornata di campionato, pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter, è presente un calciatore della Lazio: si tratta di Mattia Zaccagni, autore della rete del pareggio al 38esimo del primo tempo, dopo il vantaggio dei padroni di casa arrivato al 13esimo con Lirola.

La formazione completa per la 29° giornata di Serie A (4-4-2): Falcone (Lecce); Darmian (Inter), Calafiori (Bologna), Vojvoda (Torino), T.Hernandez (Milan); Pulisic (Milan), Pellegrini (Roma), Vlasic (Torino), Zaccagni (LAZIO); Noslin (H.Verona), Zapata (Torino).