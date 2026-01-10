Primavera Live | Napoli-Lazio 0-0: termina un match deludente

Beniamino Civitelli

Beniamino Civitelli /

Dopo l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia di categoria ai rigori contro l’Hellas Verona, torna in campo la Lazio Primavera. L’obiettivo della squadra di Punzi é ovviamente quello di risalire quantomeno la classifica per evitare brutte sorprese a fine stagione. 

La Lazio Primavera fa visita al Napoli, segui qui su LazioPress il Live scritto del match.

Le formazioni ufficiali 

Lazio

NAPOLI U20: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Raggioli, Smeraldi, Carucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri.

A disp.: Spinelli, Colella, De Luca, Borriello, Palomba, D`Angelo, Anic, Chiummariello, Camelio, Eletto, Baridò.

All.: Dario Rocco

LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Ferrari, Iorio.

A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Munoz, Montano, Pernaselci, Cangemi.

All.: Francesco Punzi

Il Live del match

  • 94'
    match_ended
    Termina il match

    0-0 incolore a Napoli, partita priva di grandi emozioni

  • 90'
    whistle
    Tempo addizionale

    Decretati 4 minuti di recupero

  • 85'
    substitution
    Sostituzione Napoli

    Fuori: Raggioli

    Dentro: Borriello

  • 81'
    shot_saved
    Occasionissima Napoli

    Raggioli a tu per tu con Pannozzo, si oppone ottimamente il portiere biancoceleste

  • 79'
    yellow_card
    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Gelli, gamba tesa. Ha rischiato qui Gelli.

  • 77'
    substitution
    Sostituzione Napoli

    Fuori: Lo Scalzo

    Dentro: Camelio

  • 76'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    Fuori: Cuzzarella

    Dentro: Montano

  • 68'
    yellow_card
    Ammonizione Napoli

    Cartellino giallo per Carucci, brutto intervento in scivolata su Marinaj

  • 67'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    Fuori: Farcomeni, Sulejmani

    Dentro: Munoz, Marinaj

  • 58'
    substitution
    Ci prova il Napoli

    Smeraldi va alla conclusione da posizione defilata, facile parata in presa di Pannozzo

  • 50'
    substitution
    Diluvio su Napoli

    Si abbatte un nubifragio improvviso sul campo di gioco, questo complica di molto i piani del gioco palla a terra delle due squadre

  • 50'
    substitution
    Sostituzione Napoli

    Fuori: Gorica

    Dentro: Barido

  • 45'
    substitution
    Sostituzione Lazio

    Fuori: Iorio

    Dentro: Gelli

  • 45'
    break_start
    Inizia il secondo tempo

    È la Lazio a muovere il primo pallone della ripresa

  • 45'
    break_start
    Termina il primo tempo

    Va in archivio la prima frazione senza emozioni

  • 22'
    offside
    Buona occasione Lazio ma c'è fuorigioco

    Sulejmani spalle alla porta imbuca bene per Cuzzarella, che si invola tutto solo a tu per tu col portiere, ma l'assistente ferma tutto: c'è offside.

  • 22'
    Occasione Napoli

    Buona iniziativa del Napoli che muove palla sulla sinistra, che porta al cross pennellato in area, pallone sul quale non arriva Gorica

  • 17'
    Non si sblocca il match

    Gara molto tattica condita da qualche errore tecnico di troppo

  • 6'
    Fase di studio tra le due squadre

    Pochi squilli in questo avvio, le due squadre si contendono il centrocampo

  • 2'
    Si fa vedere la Lazio

    Ferrari mette in area un cross teso, presa sicura di Ferrante

  • 2'
    match_started
    Tutto pronto si inizia

    Inizia Napoli-Lazio, battono il calcio d'inizio i padroni di casa

