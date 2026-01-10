Primavera Live | Napoli-Lazio 0-0: termina un match deludente
La Lazio Primavera fa visita al Napoli, segui qui su LazioPress il Live scritto del match
La Lazio Primavera fa visita al Napoli, segui qui su LazioPress il Live scritto del match
Dopo l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia di categoria ai rigori contro l’Hellas Verona, torna in campo la Lazio Primavera. L’obiettivo della squadra di Punzi é ovviamente quello di risalire quantomeno la classifica per evitare brutte sorprese a fine stagione.
La Lazio Primavera fa visita al Napoli, segui qui su LazioPress il Live scritto del match.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI U20: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Raggioli, Smeraldi, Carucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri.
A disp.: Spinelli, Colella, De Luca, Borriello, Palomba, D`Angelo, Anic, Chiummariello, Camelio, Eletto, Baridò.
All.: Dario Rocco
LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Ferrari, Iorio.
A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Munoz, Montano, Pernaselci, Cangemi.
All.: Francesco Punzi
Il Live del match
-
94'
Termina il match
0-0 incolore a Napoli, partita priva di grandi emozioni
-
90'
Tempo addizionale
Decretati 4 minuti di recupero
-
85'
Sostituzione Napoli
Fuori: Raggioli
Dentro: Borriello
-
81'
Occasionissima Napoli
Raggioli a tu per tu con Pannozzo, si oppone ottimamente il portiere biancoceleste
-
79'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Gelli, gamba tesa. Ha rischiato qui Gelli.
-
77'
Sostituzione Napoli
Fuori: Lo Scalzo
Dentro: Camelio
-
76'
Sostituzione Lazio
Fuori: Cuzzarella
Dentro: Montano
-
68'
Ammonizione Napoli
Cartellino giallo per Carucci, brutto intervento in scivolata su Marinaj
-
67'
Sostituzione Lazio
Fuori: Farcomeni, Sulejmani
Dentro: Munoz, Marinaj
-
58'
Ci prova il Napoli
Smeraldi va alla conclusione da posizione defilata, facile parata in presa di Pannozzo
-
50'
Diluvio su Napoli
Si abbatte un nubifragio improvviso sul campo di gioco, questo complica di molto i piani del gioco palla a terra delle due squadre
-
50'
Sostituzione Napoli
Fuori: Gorica
Dentro: Barido
-
45'
Sostituzione Lazio
Fuori: Iorio
Dentro: Gelli
-
45'
Inizia il secondo tempo
È la Lazio a muovere il primo pallone della ripresa
-
45'
Termina il primo tempo
Va in archivio la prima frazione senza emozioni
-
22'
Buona occasione Lazio ma c'è fuorigioco
Sulejmani spalle alla porta imbuca bene per Cuzzarella, che si invola tutto solo a tu per tu col portiere, ma l'assistente ferma tutto: c'è offside.
-
22'
Occasione Napoli
Buona iniziativa del Napoli che muove palla sulla sinistra, che porta al cross pennellato in area, pallone sul quale non arriva Gorica
-
17'
Non si sblocca il match
Gara molto tattica condita da qualche errore tecnico di troppo
-
6'
Fase di studio tra le due squadre
Pochi squilli in questo avvio, le due squadre si contendono il centrocampo
-
2'
Si fa vedere la Lazio
Ferrari mette in area un cross teso, presa sicura di Ferrante
-
2'
Tutto pronto si inizia
Inizia Napoli-Lazio, battono il calcio d'inizio i padroni di casa