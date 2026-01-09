Lazio, presentazione di Taylor con sfottò alla Roma

La giornata di oggi oltre ad esser ricordata per il 126simo anniversario della Lazio sarà ricordata anche per l'arrivo di un acquisto che sta facendo molto parlare di sè. In primis per un calciomercato invernale in cui i biancocelesti si stanno rivelando protagonisti dopo lo stop dell'ultima sessione e poi per l'acquisto di Kenneth Taylor, calciatore olandese che per il suo cognome muove tanti animi nella capitale, da una parte dolenti e dall'altra goliardici ( il tutto legato all'arbitro Anthony Taylor che condusse la finale di Europa League nel 2023 tra Siviglia e Roma ). Oggi è stata la giornata di Taylor tra visite mediche e presentazione trovando anche il modo di farlo partecipare ad un divertente collegamento con tanti suoi omonimi compreso l'arbitro inglese.

Il video social di Taylor che cita l'arbitro di Siviglia-Roma

Le cifre del trasferimento di Taylor alla Lazio

La trattativa che ha portato Kenneth Taylor alla Lazio è durata qualche settimana, un affare chiuso a titolo definitivo per 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. In passato c'era stata la possibilità di vedere il giocatore in Italia, con un'altra maglia: in estate il Napoli aveva fatto un sondaggio con l'Ajax per capire la disponibilità a trattarlo, ma in quel caso i lancieri non avevano aperto al trasferimento; e qualche mese fa era stato proposto anche alla Juventus, che poi ha preferito fare altre scelte.