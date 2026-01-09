Verona-Lazio, Ratkov e Taylor convocati: i nuovi acquisti a disposizione di Sarri

Dopo la presentazione ufficiale di ieri dell’attaccante serbo Ratkov, nuovo acquisto della Lazio, la giornata di oggi ha visto protagonista anche Kenneth Taylor, centrocampista olandese ex Ajax, con sfottò alla Roma durante la sua intervista di presentazione, approdato in biancoceleste negli ultimi giorni di mercato.

Fin dalle prime ore del mattino si era diffusa la notizia di una possibile assenza di Taylor dall’allenamento, circostanza che aveva fatto pensare a un suo forfait per la trasferta di Verona e a un esordio rimandato alla gara successiva. Indiscrezioni che, nel corso della giornata, avevano alimentato dubbi sulle condizioni e sulla gestione del nuovo innesto da parte dello staff tecnico.

In serata, però, arrivano aggiornamenti importanti. Secondo quanto appreso da fonti vicine all’ambiente biancoceleste, sia Ratkov che Kenneth Taylor saranno regolarmente convocati per la partita contro il Verona. Un segnale chiaro delle intenzioni della Lazio, pronta a portare subito con sé entrambi i nuovi acquisti.