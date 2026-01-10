Primavera Live | Napoli-Lazio 0-0: tutto pronto si inizia
La Lazio Primavera fa visita al Napoli, segui qui su LazioPress il Live scritto del match
Dopo l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia di categoria ai rigori contro l’Hellas Verona, torna in campo la Lazio Primavera. L’obiettivo della squadra di Punzi é ovviamente quello di risalire quantomeno la classifica per evitare brutte sorprese a fine stagione.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI U20: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Raggioli, Smeraldi, Carucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri.
A disp.: Spinelli, Colella, De Luca, Borriello, Palomba, D`Angelo, Anic, Chiummariello, Camelio, Eletto, Baridò.
All.: Dario Rocco
LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Ferrari, Iorio.
A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Munoz, Montano, Pernaselci, Cangemi.
All.: Francesco Punzi
Il Live del match
-
6'
Fase di studio tra le due squadre
Pochi squilli in questo avvio, le due squadre si contendono il centrocampo
-
2'
Si fa vedere la Lazio
Ferrari mette in area un cross teso, presa sicura di Ferrante
-
2'
Tutto pronto si inizia
Inizia Napoli-Lazio, battono il calcio d'inizio i padroni di casa