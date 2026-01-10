LIVE

Primavera Live | Napoli-Lazio 0-0: tutto pronto si inizia

La Lazio Primavera fa visita al Napoli, segui qui su LazioPress il Live scritto del match

Beniamino Civitelli /

La Lazio Primavera fa visita al Napoli, segui qui su LazioPress il Live scritto del match

Beniamino Civitelli /

Dopo l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia di categoria ai rigori contro l’Hellas Verona, torna in campo la Lazio Primavera. L’obiettivo della squadra di Punzi é ovviamente quello di risalire quantomeno la classifica per evitare brutte sorprese a fine stagione. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La Lazio Primavera fa visita al Napoli, segui qui su LazioPress il Live scritto del match.

Le formazioni ufficiali 

Lazio

NAPOLI U20: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Raggioli, Smeraldi, Carucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri.

A disp.: Spinelli, Colella, De Luca, Borriello, Palomba, D`Angelo, Anic, Chiummariello, Camelio, Eletto, Baridò.

All.: Dario Rocco

LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Sulejmani, Bordoni, Farcomeni, Ferrari, Iorio.

A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Munoz, Montano, Pernaselci, Cangemi.

All.: Francesco Punzi

Il Live del match

  • 6'
    Share Link

    Fase di studio tra le due squadre

    Pochi squilli in questo avvio, le due squadre si contendono il centrocampo

  • 2'
    Share Link

    Si fa vedere la Lazio

    Ferrari mette in area un cross teso, presa sicura di Ferrante

  • 2'
    match_started
    Share Link

    Tutto pronto si inizia

    Inizia Napoli-Lazio, battono il calcio d'inizio i padroni di casa

Lazio, presentazione di Taylor con sfottò alla Roma
Verona-Lazio, Ratkov e Taylor convocati: i nuovi acquisti a disposizione di Sarri