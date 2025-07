Lazio, seconda giornata di allenamenti: si ferma un attaccante... ecco chi è

Al via la seconda giornata di allenamento per i calciatori biancocelesti… tutto sembrava andare per il meglio ma sono presto arrivate notizie negative che riguardano un giocatore importante: Taty Castellanos.

Il problema muscolare

Come riporta Tuttomercatoweb, l'attaccante argentino durante gli allenamenti di oggi è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare al polpaccio.

Castellanos ha sentito dolore durante la classica partitella a campo ridotto e per questo motivo è stato invitato a non proseguire e andare negli spogliatoi.

La reazione di Castellanos e le sue condizioni

L'attaccante della Lazio una volta aver capito di doversi fermare, ha gettato in terra la pettorina e si è ritirato nello spogliatoio. Nei prossimi giorni verranno verificate le condizioni dell'attaccante… insieme a quelle di Hysaj, costretto a fermarsi a causa di un contrasto di gioco con Noslin.