Ci sarà un film su Maestrelli. Ecco quando uscirà nelle sale

Tommaso Maestrelli non ha bisogno di presentazioni, è nel cuore di ogni tifoso biancoceleste e non solo, è stato l'uomo che al comando di una squadra epica ha portato la Lazio alla conquista del suo primo scudetto nella stagione 1973/74. A lui è intitolata nelle partite casalinghe della Lazio la Curva Sud dell'Olimpico ed ogni volta è ricordato nell'inno pre-partita.

Dopo il bellissimo documentario Sky sulla Lazio dello scudetto ‘73/74 “Grande e Maledetta”, che ha raccontato le gesta di quei campioni rimasti nel cuore di tutti, è in cantiere un altra produzione, questa volta cinematografica, per raccontare la vita del condottiero di quella squadra, colui che diede il nome a quella “banda” di eroi, la “banda Maestrelli”

Quest'oggi sulle frequenze di Radiosei nella trasmissione condotta da Guido De Angelis è intervenuto il figlio di Maestrelli, Massimo, che ha comunicato una notizia straordinaria. Infatti ha annunciato che si sta girando un film sul padre Tommaso, che racconterà la vita e le gesta del padre.

“A soli 22 anni gli è stata affidata la gestione di 350 persone da educare formare per la guerra. ”

Data di uscita?

“A ottobre uscirà finalmente il film al cinema sul babbo ed è una cosa meravigliosa, come la mostra, perchè si conosce la parte dell'uomo di babbo con tutto il percoso ed in piccola parte quella da allenatore, quindi siamo pronti per il film che uscirà ad ottobre.”